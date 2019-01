Deadpool le hace cruel broma a ‘Wolverine’ por los #10YearsChallenge

En los últimos días el reto viral #10YearsChallenge ha hecho que diversos artistas compartan sus fotografías mostrando un antes y después de ellos mismos. La cuenta de Twitter de la cinta “Deadpool” no ha dudado en sumarse a este divertido desafío.

Sin embargo, lo hizo de una forma particular. Bromeo con unas fotografías de Wolverine. En la cuenta se ironiza recordando la fotografía del héroe en la cinta “X-Men Origins: Wolverine” y la compararon con una de su muerte en “Logan”.

“¡Hey, Hugh Jackman! Hicimos el desafío de los 10 años para ti”, es la divertida leyenda que acompaña las imágenes compartidas en el Twitter oficial de “Deadpool”.

Hey @RealHughJackman, took care of your "Ten Year Challenge" for you. pic.twitter.com/pQZq1dfvPr