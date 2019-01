Britney Spears prioriza salud de su padre y cancela su gira en Las Vegas

La cantante norteamericana de pop Britney Spears anunció este viernes vía Twitter que tomará un descanso “indefinido” de su trabajo para pasar tiempo con su padre, Jamie Spears, debido a su enfermedad.

En ese sentido, Britney Spears canceló su residencia en Las Vegas, “Britney: Domination”, con la cual, según informó el portal Daily Mail, se convertiría en la artista mejor pagada de la ciudad.

“Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es tan difícil de decir para mí. No voy a realizar mi nuevo espectáculo ‘Domination’. He estado esperando con interés este espectáculo y verlos a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a la familia primero… y esa es la decisión que tuve que tomar”, alegó Britney Spears en Twitter.

I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. pic.twitter.com/kHgFAVTjNA