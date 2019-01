Ariana Grande presenta la portada de su nuevo álbum “Thank U, Next”

La cantante estadounidense Ariana Grande, de 25 años, sigue revelando detalles de lo que será su próxima producción discográfica. Tras reveló la fecha de lanzamiento del álbum y los temas que lo conformarán; ahora presentó la portada del disco.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante contó que este viernes presentaría la portada de su nuevo álbum; sin embargo, la emoción de los fanáticos, al parecer, hizo que Ariana Grande presente la imagen antes de lo previsto.

La portada de “Thank U, Next”, que fu lanzada por la cantante la noche del jueves 23 de enero, presenta la fotografía de Ariana Grande, quien tiene escrito el nombre del álbum en el cuello y hace gala de su larga, y bien cuidada, cabellera. La imagen está de cabeza, acompañada de un gran marco rosa.

Ante esta publicación, miles de seguidores han compartido la portada y más de 203,000 usuarios han comentado la fotografía de la portada del nuevo álbum de Ariana Grande.

En otro tuit, La intérprete de “God is a Woman” se refirió a la portada del disco y dijo que es “su favorita”.

“Esta es mi portada favorita del álbum, creo. Brian me pintó. Fredo fotografió. Se hizo con verdadera y profunda amistad y amor. Al igual que esta música”, escribió en su Twitter Ariana Grande.

this is my fav album cover i think. brian painted me. fredo shot me. made with tru, deep friendship and love. just like this music.