Ariana Grande presenta adelanto de su próximo videoclip y revela la fecha de su lanzamiento

La cantante Ariana Grande sigue generando expectativa entre sus seguidores a tan solo un día del lanzamiento de su nuevo álbum “Thank U, Next”. Ahora, para alegría de sus millones de seguidores, presentó un nuevo adelanto de su próximo sencillo “Break up with your girlfriend, i’m bored”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ariana Grande compartió un pequeño adelanto a modo de un video teaser, de apenas seis segundos, donde se puede escuchar un adelanto del sencillo que tiene un sonido similar al de “7 Rings”.

El adelanto de Ariana Grande comienza con los beats de “Break up with your girlfriend, i’m bored”, sencillo que será el siguiente en presentar de su álbum, según lo confirmó la misma cantante en Twitter.

En el clip compartido en Twitter se aprecia a Ariana Grande dando la espalda a la cámara, pero mirando hacia atrás sobre su hombro izquierdo. Rápidamente, la imagen se desvanece en un fondo negro y se puede leer la palabra “Friday”, anunciando que el lanzamiento será este viernes, junto con el álbum “Thank U, Next”.

Asimismo, los seguidores de Ariana Grande no tardaron en pronunciarse e incluso algunos notaron que una foto que la cantante había compartido anteriormente, al parecer, fue tomada en la misma locación del video.

NOW WE KNOWWHERE IT COMESFROMpic.twitter.com/GtXM46glI0 — pauline (@adoregrande) 6 de febrero de 2019

Cabe señalar que el nuevo álbum de Ariana Grande, “Thank U, Next”, estará compuesto por 12 canciones. A continuación, la lista de temas:

1. “Imagine”

2. “Needy”

3. “NASA”

4. “Bloodline”

5. “Fake Smile”

6. “Bad Idea”

7. “Make Up”

8. “Ghostin”

9. “In My Head”

10. “7 Rings”

11. “Thank U, Next”

12. “Break up with your girlfriend, I’m bored”