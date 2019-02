Ariana Grande logra un nuevo récord en Spotify con su álbum “Thank U, Next”

La cantante “Ariana Grande”: empezó el 2019 a lo grande con el lanzamiento de su último álbum “Thank U, Next”, cuyos temas ya se ubican en los primeros lugares de las principales listas musicales y siguen cosechando éxitos en el mundo.

Ahora, la cantante estadounidense celebra un nuevo logro ya que su álbum “Thank U, Next”, en su primera semana de lanzamiento, ha batido un nuevo récord en la plataforma de streaming Spotify.

Según el portal especializado Hits Daily Double, el nuevo álbum de Ariana Grande alcanzó los 306 millones de reproducciones en su primera semana solo en Spotify, con lo que estableció una nueva marca.

Gracias a esta cifra, Ariana Grande se ha convertido en la artista femenina con mayor número de reproducciones en su semana de estreno a través de la plataforma Spotify.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ariana Grande agradeció esta distinción y dijo que es algo increíble para ella y su carrera. “Esto es increíble e irreal para mí. ¡Muchísimas gracias!”, escribió la cantante.

this is so insane and surreal to me. thank u so much. #thankunexthttps://t.co/T4UBaXjGjf