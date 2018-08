Ariana Grande: así defendió a su novio Pete Davidson de las burlas por su apariencia

La cantante Ariana Grande salió en defensa de su prometido, Pete Davidson, luego de que un blogger se burlara de la apariencia física del comediante del programa ‘Saturday Night Live’.

Ariana Grande respondió a un artículo del blog Barstool Sports, en el que se burlaron de los ojos del comediante Pete Davidson señalando que “parecen anos” por la sombra oscura alrededor de sus ojos.

La cantante e ídolo juvenil por sus temas pop dio la cara y utilizó su cuenta oficial de Twitter para recordarle a los críticos que el comediante padece de la enfermedad de Chrons, enfermedad intestinal inflamatoria.

“Ustedes saben que este hombre tiene una enfermedad autoinmune ¿cierto? Entienden lo que están haciendo con esto, ¿cierto? Solamente quiero estar segura”, escribió indignada Ariana Grande.

y’all do kno this man has an auto immune disease …… right ? ….. like you do understand what you’re doing when u do this right ? jus wanna make sure