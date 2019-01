Ariana Grande confirma en Twitter que su próxima canción se llamará “7 Rings”

Luego de compartir el detrás de cámaras del su más reciente videoclip “Thank U, Next”, “Ariana Grande”: ha confirmado a uno de sus fans de Twitter su próxima canción y cómo fue que la escribió.

El 3 de enero de 2019, Ariana Grande aseguró la nueva canción que lanzará se llamará “7 Rings” y que técnicamente hablará sobre la amistad.

“Fue un día bastante difícil en Nueva York. Mis amigos me llevaron a Tiffany’s. Tomamos demasiado champán. Compré anillos para todos. Fue muy loco y divertido. Y en el camino de regreso a la escuela, fue como ‘esto tiene que ser una canción jajaja’, así que la escribimos esa tarde”, reveló Ariana Grande en Twitter.

well …………. ‘twas a pretty rough day in nyc. my friends took me to tiffany’s. we had too much champagne. i bought us all rings. it was very insane and funny. & on the way back to the stu njomza was like ‘bitch, this gotta be a song lol’. so we wrote it that afternoon. https://t.co/CoczmPj1Fo