Ariana Grande es acusada de plagio por “7 Rings”

Ariana Grande empezó el año con un nuevo tema musical, “7 Rings”. Su éxito es innegable luego de que en menos de 24 horas, el videoclip compartido en YouTube, superara los 27’638,944 de reproducciones. Sin embargo, estaría también envuelta en un escándalo.

Diversos usuarios de Twitter aseguran que el ritmo y la melodía de la nueva canción lanzada por Ariana Grande sería un plagio de otros dos artistas: Princess Nokia y Souija Boy.

La polémica surgió cuando algunos usuarios de Twitter señalaron haber encontrado similitudes entre “7 Rings” de Ariana Grande y “Mine” de la rapera Princess Nokia.

Su repercusión fue tanta que la rapera compartió un video en su red social con un intrigante mensaje. Al cabo de unas horas, la cantante borró la publicación, pero sus fanáticos lo conservaron en sus redes.

We thot this new Ariana song sounded sooooo familiar anyone else hearin this?? Princess Nokia need credit fr pic.twitter.com/AFwniarpNM