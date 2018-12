Antonio Banderas enseña cómo preparar un pavo para novatos

El actor español Antonio Banderas no solo es conocido en el mundo por sus increíbles personajes en el cine y la televisión, sino también por su gran sentido del humor y su destreza en el escenario, hecho que, al parecer, no se repite en la cocina.

El actor compartió una serie de videos a través de su cuenta de Twitter donde se ve al actor preparando la cena navideña para su familia.

“Cómo cocinar un pavo a pesar de no tener la menor idea. Parte uno. ¿Alguna sugerencia?”, escribió el actor en su primer video donde explica que no tiene “la más mínima idea de cómo preparar el pavo”.

“Metámoslo al horno y esperemos lo mejor”, agregó en su video Antonio Banderas.

How to cook a turkey with no idea. Part one.

(Do you have any suggestions?)

_______________

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) 24 de diciembre de 2018

En el segundo video, Antonio Banderas aparece llevando la bandeja con su pavo al horno. “¡Quédate ahí! ¡No te muevas! Vendré a ver si estás bien en un rato”, dijo el español, quien en sus siguientes publicaciones vio como Nicole Kimpel iba agregando algunas cosas a su receta.