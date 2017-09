El triste adiós de Fernanda Castillo a sus familiares víctimas del terremoto

La actriz mexicana Fernanda Castillo atraviesa un duro momento, luego que sus primos fallecieran durante el sismo de 7.2 que sacudió México el último martes.

La protagonista del Señor de los Cielos usó su cuenta oficial de Instagram para enviar una conmovedora despedida a su prima Florencia Lombardi Castillo y su esposo, Martín Vélez Tenorio.

“Mi rostro se rompe, el llanto no me cabe en el pecho, pienso que el silencio va a contenerme, el dolor grita. Me pregunto muchas cosas, cosas que no tienen respuesta en días como estos. No sé qué hacer con este dolor inesperado, tengo miedo. Veo hacia afuera y hay cientos como yo, con el corazón en pedazos, pero saliendo a entregar cada uno de ellos, tratando de rescatar la esperanza entre los escombros”, expresó Fernanda Castillo a través de un mensaje en Instagram.

“A los que entregaron horas en el caos para encontrarlos y a quienes han enviado palabras de aliento y abrazo para mí y mi familia. Gracias con todas mis fuerzas a todos aquellos que no han parado de trabajar todos estos días para rescatar a un hijo, una madre, una prima… Gracias. Gracias Almudena Suárez, Maluz Suárez, Mariana Hernández, Jorge Guasque y Gerardo del Valle por su empatía, por ayudarnos a recuperar las cosas de mis primos que nos dan algo para sostenernos”, agregó.

“Mi Floren, mi niña; primo Martín Velez (como te decíamos los primos de Sonora) sé que donde estén están abrazados, sonriendo y es así como siempre voy a recordarlos. Así se quedan en el alma de todos los que los amamos y nunca vamos a olvidarlos”, concluyó la bella actriz.