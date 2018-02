Toni Costa habla fuerte y claro sobre “supuesto embarazo” de Adamari López

Toni Costa, esposo de Adamari López, salió al frente para responder a todos los seguidores de su pareja, quienes creían que estaba embarazada por segunda vez. Y es que la actriz publicó una imagen en su Instagram en donde lucía un vientre abultado.

“Gracias por todos sus comentarios y buenos deseos. Ojalá fuera cierto que esperamos un bebé, pero no. Solo Dios sabrá cuándo enviarlo”, fue el comentario de Toni Costa para todos sus seguidores.

A pesar de la aclaración, algunos fans seguían con la duda e indicaban que no creían al actor. “Para mí sí que hay bebé a bordo solo que se lo están callando”, es uno de los comentarios que se lee en la publicación de Toni Costa.

Tras esta situación, el esposo de Adamari López se volvió a pronunciar al respecto y respondió específicamente a la cibernauta indicando que era un “error” su comentario.

Cabe indicar que hace unos días, Adamari López también aclaró los rumores que se estuvieron tejiendo por su publicación, señalando que estaba muy agradecida por los comentarios de sus fans, pero que no está embarazada.

“(El rumor) No me ofende en lo absoluto. Quiero pensar que el que tanta gente lo desee para mi es una declaración de que sucederá. En este momento que yo sepa no estoy pero como la palabra es tan fuerte, se dará”, declaró Adamari López en exclusiva para ‘Mamás Latinas’.