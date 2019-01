Así se verían los personajes animados de “Tom y Jerry” en su película live-action

Warner Bros. sigue apostando por realizar proyectos que evoquen la nostalgia de sus millones de seguidores. En esta oportunidad, la empresa está trabajando en una nueva película live action basada en los recordados “Tom y Jerry”. Las imágenes de este proyecto eran un misterio, hasta ahora.

A través de Twitter, diversos usuarios han filtrado lo que sería el primer arte conceptual de la nueva película de Tom y Jerry. Este proyecto combinará la actuación de personas reales con una gran animación que permitirá apreciar a los recordados personajes en su formato original.

En la imagen, se aprecia que “Tom y Jerry” lucen sorprendidos mientras miran a un lado. Además, lucen junto a la actriz Jennifer Lawrence y aunque esto no signifique que ella protagonizará la cinta, confirma que Tim Story busca un personaje femenino para que ejerza como rol principal.

Should clarify; Like the Sonic movie concept art with Chris Pratt, Jennifer Lawrence is who they WANT for the film. Doesn't mean they'll get her…



It does however confirm the movie will have a female human as the lead and that they want a J-Law type of actress for the role.