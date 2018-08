Tilsa Lozano arremete contra la boda de Vanessa Terkes y George Forsyth

La ex Vengadora, Tilsa Lozano, salió al frente y opinó sobre la comentada boda entre su ex compañera de conducción, Vanessa Terkes y el ex futbolista George Forsyth.

Fiel a su estilo, la polémica Tilsa Lozano no dudó en asegurar que esta unión, celebrada el sábado pasado en el distrito de La Victoria, se realizó para “hacer campaña”.

“Me parece una burla sinceramente, es una burla para la gente. Se puso un faldón con flores floclóricas, como para que la gente diga: ‘Es del pueblo como nosotros’”, señaló Tilsa Lozano.

Asimismo, la polémica conductora también criticó el hecho de que la pareja haya decidido casarse de inmediato y que hicieran en la Municipalidad de La Victoria, distrito al que George Forsyth postula como alcalde.

“Lo hizo ahí para que luego se fuera a (el escenario) donde había globos con el logo del partido (al que pertenece George Forsyth). No sé si hay arreglo entre ambos y ella le hace marketing o es un cherry para ver si él sale elegido. O la están usando”, agregó Tilsa Lozano.

Sin embargo, Tilsa Lozano descartó que entre la pareja no haya amor, pero considera que están aprovechando del momento y de la gente.

“Creo que puede haber amor, por supuesto, pero siento que se están aprovechando de la gente, utilizando toda esta campaña para jalar seguidores, bailando yunza en su matrimonio. De cuándo acá, por favor. La gente que somos de barrio no nos hacemos de barrio porque nos conviene”, recalcó Tilsa Lozano.

Cabe señalar que George Forsyth y Vanessa Terkes se casaron el último sábado en la Municipalidad de La Victoria, tras varios meses de relación.