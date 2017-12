La tierna forma en la que reaccionó Justin Bieber cuando le preguntan si se casaría con Selena Gomez

¡Se respira amor! Los ojos del mundo están puestos encima de Justin Bieber y Selena Gomez luego que se conociera, por imágenes difundidas en los medios de comunicación, que retomaron su romance.

Hace unos días, Justin Bieber fue abordado por un paparazzi que le hizo una peculiar pregunta, el video con la respuesta que dio el cantante canadiense se viene viralizando en Twitter.

“Justin, ¿Le vas a proponer matrimonio a Selena Gomez”, preguntó el fotógrafo ¿Cómo reaccionó Bieber? El intérprete de “Let me lover” mostró una sonrisa pícara, pero no quiso contestar.

Pese a que no dio ninguna respuesta, muchos de sus fanáticos han tomado su sonrisa como un “sí”. Como se recuerda, en una entrevista que brindó Selena Gomez para la revista Billboard se refirió a su reconciliación con el ídolo canadiense.

“Tengo 25 años, no 18 o 19 o 20. Yo aprecio a las personas que han impactado mi vida. Quizás antes pude haber forzado algo que no estaba bien, pero eso no significa que el cuidar de alguien desaparece por completo. Y aquello también aplica a la gente en general”, comentó Selena Gomez.

I can’t get over Justin big smile when the paps asked “ are you going to propose to Selena Gomez… pic.twitter.com/PmiDTkm0E6