¿The Weeknd le dedica nuevo tema a Selena Gómez y Bella Hadid?

The Weeknd ha sorprendido a todos sus seguidores al lanzar su nuevo disco, *‘My Dear Melancholy*’, dentro de esta producción encontramos algunas canciones donde el cantante habla sobre romances fallidos, al parecer inspirada en Selena Gómez.

El tema llamado “Call Out My Name” de The Weeknd, al parecer relata la decepción amorosa que tuvo cuando terminó con Selena Gómez y ella en poco tiempo regresó con el cantante Justin Bieber.

“Nos encontramos, yo te ayudé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error”; “Supongo que yo solo fui una parada en boxes, solo hasta que te decidiste. Has perdido el tiempo”; “disfruta de tu vida privilegiada, porque yo no voy a abrazarte cada noche”, o “cuando estás con él y cierras los ojos piensas en mí”, se leen en las primeras líneas del tema “Call Out My Name”.

A la vez, The Weeknd en la misma canción, al parecer hace referencia al trasplante del riñón que necesitaba Selena Gómez. “Dije que no sentía nada cariño, pero mentí, casi me corto un trozo de mí mismo por salvarte la vida”, se lee.

Pero todo no quedó ahí, en uno de los temas del álbum “Call Out My Name”, no sólo se habría inspirado en Selena Gómez, también en Bella Hadid, indicado que con la modelo habría perdido el tiempo.

Con estas nuevas canciones, The Weeknd ha logrado acaparar la atención de todos sus seguidores, quienes desde ya han enviado diversos mensajes al músico.