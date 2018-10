'The Walking Dead': actor se encuentra disconforme con muerte de su personaje

Xander Berkeley no está conforme con el destino que tuvo su personaje, Gregory, en la serie The Walking Dead. Como se recuerda, Norman Reedus (Daryn) ya había comentado que la temporada 9 de las serie traería muchas bajas desde sus primeros episodios.

El inicio de la temporada número 9 de ‘The Walking Dead’ estuvo ambientada en cómo cambió la vida de todos de las distintas comunidades tras la guerra que tuvieron con los Salvadores.

Gregory encuentra trágica muerte al ser reveladas sus verdaderas intenciones y es ejecutado en la noche frente a los residentes de Hilltop.

La muerte de Gregory guarda mucha similitud a su destino en los cómics de Robert Kirkman, pero todo indica que al actor no le agrada mucho ese final tan sorpresivo.

El actor conversó con Entertainment Weekly y reveló que la muerte de su personaje le parece “abrupta y repentina”, y manifestó que le hubiese gustado que tuviera un final más “elegante”.

“El año pasado, un asistente me había dado ideas de hacia dónde me dirigía, y luego se cambió a Fear The Walking Dead y llegó Angela (Kang) con su nuevo conjunto de ideas”, dijo el actor sobre el destino de su personaje en ‘The Walking Dead’.