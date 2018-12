Gwen Stefani y Mon Laferte ofrecieron una espectacular presentación en vivo en The Voice

Gwen Stefani y Mon Laferte ofrecieron una espectacular presentación en vivo la noche del último martes en The Voice, programa de talentos y competencia de canto estadounidense que es emitido por la cadena NBC.

Las cantantes interpretaron a dúo el clásico tema “Feliz Navidad”, que forma parte de la edición de lujo de “You Make it Feel Like Christmas”, el disco de villancicos de la ex vocalista de No Doubt en el que participa la chilena.

La primera en subir al escenario fue Gwen Stefani, luciendo un traje negro corto con brillos que tenía las mangas en forma de flores. Minutos después, hizo su ingreso Mon Laferte quien llevaba puesto un hermoso vestido strapless de seda en color rojo.

Al finalizar su presentación Gwen Stefani y Mon Laferte fueron ovacionadas de pie por el público que se encontraba en el set de televisión y por el jurado de “The Voice”, conformado por Blake Shelton, Kelly Clarkson, Jennifer Hudson y Adam Levine.





Gwen Stefani – Feliz Navidad ft. Mon Laferte (Live The Voice) from juhbnjh on Vimeo.

Este fue el preámbulo al show que Mon Lafarte y Gwen Stefani ofrecerán este jueves 6 de diciembre en el programa de Jimmy Kimmel, considerado uno de los shows de televisión más importantes de Estados Unidos.

Mon Lafarte y Gwen Stefani serán las protagonistas del segmento de mini conciertos de “Jimmy Kimmel Live!” y ofrecerán espectáculo gratuito que será trasmitido desde la avenida Hollywood Boulevard de Los Ángeles.