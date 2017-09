The Corea / Gadd Band tocarán en Lima sus clásicos de la historia musical de Chick y Steve

Cada vez faltan menos días para que llegue una dupla de lujo en el mundo del jazz, Chick Corea y Steve Gadd con su proyecto: The Corea / Gadd Band, ellos llegarán a nuestro país este viernes 27 de octubre, día que brindarán un esperado concierto en el Auditorio del Pentagonito.

Para ser parte de esta mágica noche, puedes adquirir tus entradas en Teleticket de Wong y Metro. Los tickets contarán con un 15% de descuento con tarjetas Interbank hasta este 30 de setiembre.

Sin duda la expectativa para este gran show sigue aumentando pues los artistas declararon que la banda tocará para esa noche clásicos de la historia musical de Chick y Steve, incluyendo selecciones de discos sensacionales tales como The Leprechaun, My Spanish Heart, Friends y The Mad Hatter.

Además se esperan exitosos temas como “Humpty Dumpty”, “The One Step” y la aclamada “Spain”, como también nuevas composiciones que serán parte del primer disco de The Corea/Gadd Band titulado Chinese Butterfly.

La gran dupla Chick Corea / Steve Gadd tuvo la genial idea de sumar a otros músicos de gran trayectoria y así completar el proyecto con: Lionel Loueke, el genio en la guitarra, el gran Carlitos Del Puerto en el bajo, el maestro venezolano Luisito Quintero en percusión y Steve Wilson, en saxofón y flauta.

DATOS:

Chick Corea tiene el grado de ícono musical. Tecladista, compositor y líder de banda, es el cuarto artista más nominado en la historia de los Premios Grammy con 22 premios de 63 nominaciones, además de Grammys Latinos y por muchas razones es uno de los más importantes pianistas del género jazz.

Steve Gadd es uno de los bateristas más influyentes de la música contemporánea, ha tocado con Paul McCartney, Paul Simon, Steely Dan, Al Jarreau, Joe Cocker y Eric Clapton (entre muchos otros). Las 2 leyendas se unen para dar vida a The Corea / Gadd Band, un extraordinario proyecto musical que derrocha talento en vivo de inicio a fin.