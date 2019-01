“The Big Bang Theory”: Jim Parsons se despide de ‘Sheldon’ con este emotivo mensaje

The Big Bang Theory llegará a su fin en mayo de este año, y los actores se van preparando para decir adiós a sus personajes. Uno a uno, los intérpretes realizaron un conmovedor video donde le dedican tiernas palabras a sus personajes, el último ha sido Jim Parsons, el popular ‘Sheldon Cooper’.

A través de un video compartido en Instagram, el actor Jim Parsons se animó a hacer una hilarante confesión respecto a su personaje y los doce años en los que estuvieron juntos.

“Hola Sheldon, soy Jim (Parsons). He ayudado a darte vida durante doce años. Y ahora es el momento, supongo, en el que debo decir adiós”, dice el actor, en un vídeo publicado por Entertainment Weekly.

“Sabes, nunca podré decirte adiós por completo. Porque A) ayudé a crearte, entonces soy dueño de una parte de ti. Y B) interpretarte durante tanto tiempo siempre será parte de quien soy y me ha cambiado de alguna manera. No puedo decir que me haya hecho más inteligente. Lo siento. Ni siquiera estoy seguro de que me haya hecho mejor persona, porque realmente no tienes ese tipo de cualidades”, indicó el actor de “The Big Bang Theory”.

“Creo que, en todo caso, yo te he ayudado a convertirte en mejor persona. Pero espera un momento, nos estábamos despidiendo. Sabes qué, te veré por ahí. Estás en repeticiones en la televisión todo el tiempo, así que no puedo evitarte, aunque tú te liberas de mí. Felicidades”, finalizó en su mensaje Jim Parsons.

Recordemos que fue iniciativa de Jim Parsons dar un paso al costado y no seguir en la serie, hecho que ocasionó su final. El actor dijo que no había “nada de malo” en interpretar a ‘Sheldon’, pero que ya se había “exprimido” demasiado al personaje.

Pese a que “The Big Bang Theory” ya se encuentra en su recta final, muchos rumores señalan que podría realizarse un spin off basado en otros de los protagonistas, Leonard (Johnny Galecki) y Penny (Kaley Cuoco), algo que por el momento no ha sido confirmado.