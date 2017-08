Thalía y las veces que mostró su escultural figura en la playa

Thalía no deja de compartir cada una de sus actividades en Instagram y esta ocasión no iba a pasar desapercibida. La mexicana se encuentra de onomástico y desde hace algunos días no deja de presumir lo bien que la está pasando acompañada de su familia.

En esta ocasión, te mostramos una recopilación de sus mejores imágenes donde luce muy sensual en la paya. No cabe duda que su cintura de “avispa” sigue robándose los suspiros de sus fans.

Hace un día, Thalía compartió una fotografía donde luce un bikini de color negro, esta imagen superó los 12 mil “me gusta” y recibió más de 8 mil comentarios. No cabe duda que la cantante es muy influyente en las redes sociales y esta instantánea lo comprobó.

¡Sobre ella! Recordemos que Thalía inició su carrera musical a principios de la década de 1980, como vocalista de un grupo infantil llamado Din-Din. En 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio.

Se estima que a lo largo de la carrera musical de Thalía ha vendido más de 25 millones de discos desde su debut como solista, lo que la convierte en una de las artistas latinas con mayores ventas.