Thalía y las veces que derrochó sensualidad y glamour en Instagram

Thalía no deja de presumir su escultural figura y estas imágenes demuestran que no solo derrocha sensualidad, sino que también tiene buen estilo para lucir sus prendas.

En esta ocasión, recopilamos una serie de fotografías donde podemos ver a Thalía luciendo una serie de vestidos donde demuestra lo glamurosa que es y el buen estilo que tiene, el cual no deja de cautivar a sus fanáticos.

Hace poco, Thalía dejó con la boca abierta a más de uno al lucir un traje de ‘Mujer Maravilla’, estas fotografías se convirtieron en las favoritas de sus seguidores ya que obtuvo cerca de 20 mil “me gustan”.

Recordemos que Thalía se mostró muy preocupada por el bienestar de sus compatriotas tras el fuerte sismo que sufrió México. A través de su asociación, la cantante entregó varias donaciones.

Sin embargo, su ayuda no terminó ahí, ella junto a varios artistas también apoyaron a los damnificados por el huracán María. A pesar de que Thalía desde hace varios años no vive en México, ella no deja de estar pendiente de lo que ocurre en su país.