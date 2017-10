Thalía y las veces que derrochó sensualidad en estos trajes de baños

Thalía no deja de derrochar sensualidad en las redes sociales. La cantante luce espectacular en cada imagen que comparte en su cuenta de Instagram. ¡No puedes perderte esta impresionante galería!

En esta ocasión la mexicana luce radiante en sus trajes de baño, esta es una muestra de que a pesar que pasen los años, Thalía es y será la artista más engreída por sus seguidores.

Hace unas semanas, Thalía se mostró muy preocupada por el bienestar de sus compatriotas tras el fuerte sismo que sufrió México. A través de su asociación, la cantante entregó varias donaciones.

Sin embargo su ayuda no terminó ahí, ella junto a varios artistas también apoyaron a los damnificados por el huracán María. A pesar que Thalía desde hace varios años no vive en México, ella no deja de estar pendiente de lo que ocurre en su país.