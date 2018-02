Thalía y Laura Zapata ahora son ‘amor y paz’ y esto lo comprueba

No hay mal que dure cien años. Esto quedó demostrado con las declaraciones de Laura Zapata, quien señaló recientemente que ahora mantiene una buena relación con Thalía y que los problemas quedaron en el pasado.

El cumpleaños cien de su abuela Eva Mange, fue el motivo principal para limar asperezas entre Laura Zapata y Thalía. Así lo indicó la actriz, quien organizó toda la fiesta.

“Es difícil porque ella vive en Nueva York, yo estoy aquí, ella está muy ocupada, yo estoy muy ocupada, pero las cosas están en muy buenos términos, pero no diario (de) hablar… Es difícil porque estamos muy ocupadas las dos y la distancia de la lejanía… Pero están limadas las asperezas”, indicó Laura Zapata para el programa de televisión mexicano ‘La cuchara’.

Por otro lado, Laura Zapata indicó que le pareció un gran gesto que Thalía haya podido estar presente en el onomástico de Eva Mange.

“Fue muy bonito. A mi abuela le dio mucho gusto. Hoy precisamente estábamos viendo, reviendo porque lo ve y lo ve unos dibujitos que le hicieron sus hijos con mucho cariño con sus fotos. A mi abuela le gustó muchísimo”, comentó la actriz.

Por último, Laura Zapata detalló cómo fue el encuentro con Thalía y le agradeció por todo el apoyo.

“Realmente yo andaba corriendo y cuando llegó me dijo ‘¿no te has arreglado?’, le digo ‘no, porque tengo una hora viendo donde pongo el pastel de tres pisos que mandaste y no sé dónde lo voy a poner’. Me dice ‘bueno vete a arreglar y yo veo donde lo pongo’. Le digo ‘ok, qué bueno que llegaste’”, finalizó Laura Zapata.

Con estas declaraciones de la actriz queda más que claro que no son las mejores amigas, pero que al menos ya pueden mantener una buena comunicación por la familia.