Thalía sorprende a todos con sexy disfraz que usó para celebrar Halloween

La cantante mexicana Thalía celebró Halloween disfrazándose de la Mujer Maravilla y compartió con sus fieles seguidores unas fotografías en su cuenta oficial de Instagram.

Thalía también compartió en sus redes imágenes donde mostró la fiesta que había celebrado junto a sus hijos, familiares y amigos cercanos.

Hace unas semanas, Thalía se mostró muy preocupada por el bienestar de sus compatriotas tras el fuerte sismo que sufrió México. A través de su asociación, la cantante entregó varias donaciones.

Sin embargo, su ayuda no terminó ahí, ella junto a varios artistas también apoyaron a los damnificados por el huracán María. A pesar de que Thalía desde hace varios años no vive en México, ella no deja de estar pendiente de lo que ocurre en su país.