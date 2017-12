Thalía envía saludo de Navidad y fans le critican el “abuso de botox”

Thalía usó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video donde se le escucha enviar un afectuoso saludo navideño a sus miles de seguidores, pero un detalle en su rostro terminó robándose la atención de más de uno.

En dicho clip, Thalía aparece con el rostro algo hinchado, esto provocó que sus fanáticos le criticaran un supuesto “exceso de botox”.

“Feliz navidad, amores míos. Mis mejores deseos para todos mis amores. ¡Paz, amor, armonía y alegría para el mundo!” escribió la cantante como leyenda del mencionado video en el que luce su rostro en primer plano.

“¿Qué se hizo? !Qué mal! Está hinchada su cara”, “No parece Thalia”, “Yo opino que mejor ya no se haga nada en la carita. Cada vez se parece menos”, “Qué pasó con tus bellas facciones de antes, eras bella, no te toques más la cara, te estás desfigurando. No lo necesitas, es mejor envejecer con dignidad”, fueron los comentarios de algunos de los cibernautas.

El video publicado por Thalía en cuestión de horas llegó a tener más de 400 mil “Me gusta”. Les responderá la cantante mexicana a sus seguidores, pues habrá que esperar a ver qué dice.

Este es el video que está dando de qué hablar en Instagram