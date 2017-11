Majida Issa y sus fotos que te harán creer en el amor a primera vista

Majida Issa, más conocida como “La Diabla” por su personaje en exitosa serie de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, no deja de sorprender a sus seguidores con su belleza indiscutible.

No cabe duda de que Majida Issa se ha convertido en el boom de las redes sociales, su gran talento y su envidiable figura han hecho que muchos caigan rendidos ante ella.

“Yo no soy una mujer de gimnasios y dietas, nunca he estado en una sala de cirugía, como de todo menos carnes, tengo estrías y celulitis, mi cintura no es de 60, a mi edad me cuido con lo que disfruto y no quiero ser esclava de mi cuerpo”, aseguró Majida Issa en Instagram.

Hace un tiempo Majida Issa abrió sus sentimientos y decidió contar algunos pasajes muy íntimos de su vida y para alegría de sus miles de fanáticos reveló que se encuentra soltera.

“Estoy solita, no tengo pareja en ese momento, el trabajo ha sido muy absorbente, pero estoy tranquila y estoy contenta. Quiero [que el hombre que esté a mi lado] entienda mi trabajo, que le guste como a mí y soy una mujer muy tranquila, nada extremo. No soy una mujer rumbera”, expresó para la revista People en español.