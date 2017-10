Majida Issa posa en bikini para portada de revista y el resultado te dejará sin aliento

Majida Issa fue elegida para ser la portada de una revista para hombres, la colombiana compartió en su cuenta oficial de Instagram parte de la sesión de fotos y generó todo un alboroto en las redes sociales.

La conocida “Diabla” demostró que sensualidad y profesionalismo son dos palabras que la describen muy bien. Para esta importante sesión, Majida Issa usó un bikini muy sensual que dejó al descubierto su escultural figura.

“Yo no soy una mujer de gimnasios y dietas, nunca he estado en una sala de cirugía, como de todo menos carnes, tengo estrías y celulitis, mi cintura no es de 60, a mi edad me cuido con lo que disfruto y no quiero ser esclava de mi cuerpo”, aseguró Majida en Instagram.

Con estas imágenes Majida Issa cautivó a sus miles de seguidores de las redes sociales, quienes al ver las imágenes no dudaron en llenarla de elogios.

Mira esta increíble sesión de fotos a cargo de la revista Maxim Colombia. Estamos seguros de que Majida Issa te dejará más que enamorado