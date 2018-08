Taylor Swift llora durante concierto al recordar que hace 1 año ganó caso por agresión sexual

Justo un año después de ganar un juicio contra un DJ francés, a quien Taylor Swift denunció por asalto sexual luego que este le tocara el trasero, la cantante rompió en llanto durante su concierto.

“Solo quería decir que todavía tenemos que avanzar tanto, tanto, tanto y estoy agradecida de que estuvieran ahí en ese momento tan horrible de mi vida”, dijo Taylor Swift durante su concierto en Tampa, Florida, el martes por la noche.

Hace un año, ocho miembros del jurado en Denver fallaron a favor de Taylor Swift, pese a que el DJ David Mueller siempre negó las afirmaciones.

Razón por la cual, Taylor Swift envió un mensaje de empatía para las víctimas de agresión sexual: “… siento pena por todo aquel al que nunca le han creído porque no sé qué rumbo habría tomado mi vida si nadie me hubiera creído cuando conté lo que me había pasado”.

Asimismo, agradeció la sinceridad con la que sus seguidores le revelan los momentos difíciles que han atravesado en sus vidas al igual que ella, pues está feliz de poder conversar con sus fans durante los altibajos de su vida.

Al ver la emoción de Taylor Swift, sus seguidores mostraron su apoyo sosteniendo billetes de 1 dólar en la mano, haciendo referencia a la cantidad que le otorgaron como indemnización después de su caso contra David Mueller.