Taylor Swift confirma su papel en la película "Cats"

La ganadora de 10 premios Grammy, Taylor Swift compartió en Instagram un video y una fotografía suya en el set de la película “Cats”, con la cual se confirma su participación en esta producción.

Taylor Swift reveló además el personaje que interpretará en la adaptación de uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, con una imagen donde se lee “Bombalurina”.

“Miau”, subtituló la imagen de Instagram que mostraba el nombre de su papel en la cinta dirigida por Tom Hooper.

Asimismo, la cantante Taylor Swift reveló con un video en Instagram Stories que la cinta está en pleno rodaje en Londres.

“Así que estoy en el set para ‘Cats’ y está nevando”, alegó emocionada la artista en un video de Instagram mientras caía nieve en su cabello.

| “So I’m on set for ‘CATS’ and it is FULLY. SNOWING.” — Taylor via her IG story pic.twitter.com/W9fHJ25uZH