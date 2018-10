Taylor Swift donó US$15 mil a fan que tiene a su madre en coma hace tres años

Taylor Swift demostró que tiene un gran corazón y decidió ayudar a una de sus fans que tiene a su mamá en coma hace tres años donándole US$15 mil dólares.

Ello, luego que el pasado 1 de octubre, Sadie Bartell, quien es fanática de Taylor Swift, realizara una publicación en su cuenta de Twitter pidiendo ayuda para su madre enferma.

En el post, la jovencita explicó que su progenitora cayó en coma en 2015, dos días antes de que se iniciara la gira mundial mundial de Taylor Swift llamada 1989 y le agradeció a la cantante “por mantenerme a flote durante todo el proceso”.

Hey guys. I’m really nervous to post this. Please help if you can and pray for my family. I’m sorry I never said anything sooner and that I’m suddenly asking for help. I love you guys so much. https://t.co/Jww8qR7Xqupic.twitter.com/3cXm2o47lg