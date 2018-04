Tatyana Ali: mira cómo luce actualmente Ashley Banks de El Príncipe del Rap

¿Quién no se acuerda de la dulce y ocurrente Ashley Banks de El Príncipe del Rap? Vimos crecer a la bella Tatyana Ali interpretando su personaje. ¿Pero qué hace actualmente tras la culminación de la serie?

El Príncipe del Rap fue una comedia televisiva estadounidense producida por la cadena NBC y emitida entre 1990 y 1996. Will Smith fue el encargado de protagonizar la serie e interpretaba a un chico de Filadelfia al que su madre envía a vivir con unos parientes ricos de Bel-Air, en Los Ángeles.

Aquí es donde conoce a la familia Banks, logrando una gran amistad con la pequeña Ashley. En esta época, Tatyana Ali tenía 11 años y terminó sus grabaciones cuando cumplió 17.

Tatyana Ali es una actriz y cantante de rhythm & blues estadounidense. Ha participado en numerosas cintas, siendo la última Nanny’s Nightmare, en el 2017.

Tiene 39 años y ha viajado por Estados Unidos como portavoz de la campaña presidencial de Barack Obama.

Aunque ha seguido en el mundo artístico, no la hemos visto en proyectos de mayor envergadura, como sí lo ha logrado Will Smith. Ambos no han dudado en expresarse gran cariño cuando se encuentran en eventos. Incluso, el actor no dudó en dedicarle una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.