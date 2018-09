Susan Brown, actriz de ‘General Hospital’, falleció a los 86 años

La veterana actriz Susan Brown, reconocida por interpretar a la doctora Gail Baldwin en la recordada serie de ABC‘General Hospital’, falleció el viernes pasado a los 86 años.

La noticia la confirmó Frank Valentini, productor ejecutivo de la serie ‘General Hospital’, a través de su cuenta de Twitter, donde manifestó su pesar por el deceso de la actriz.

“Es un día muy triste en Port Charles ya que la maravillosa Susan Brown (Gail Baldwin en ‘General Hospital’) falleció hoy. Mis más sinceras condolencias a su familia y a todos los que conocieron a esta increíble mujer”, es el mensaje de Valentini.

It's a very sad day in Port Charles as the wonderful Susan Brown ("Gail Baldwin") passed away today. My sincerest condolences to her family and to all who knew this amazing woman. @GeneralHospital — Frank Valentini (@valentinifrank) 31 de agosto de 2018

Kin Shriner, quien interpretó al hijastro del Dr. Baldwin, Scotty, también lamentó la muerte de Susan Brown en sus redes sociales.

“Es triste decir que una de mis mejores amigas y coestrellas Susan Brown falleció hoy. RIP Susan voy a extrañar todas nuestras risas”, señaló Shriner.

Sad to say one of my best friends and costars Susan Brown passed away today she played Gail Baldwin @GeneralHospital my mother R.I.P. Susan I will miss all our laughs . pic.twitter.com/TtM9Ohomq1 — Kin (@kinshriner) 31 de agosto de 2018

Por su parte, Jackie Zeman, la practicante de ‘General Hospital’, ofreció sus condolencias al actor.

“Era muy especial, en el set y en la amistad. Recuerdo todos los buenos momentos que compartimos en nuestros almuerzos y en sus increíbles cenas en su hermosa casa. RIP Susan, Dios te bendiga”, sentenció.

Kin I am so sorry for your loss. I will miss Susan too. She was so very special, on set and in friendship. I remember all the good times we shared on our @GeneralHospital#GH lunch breaks at at her amazing dinner parties at her beautiful home. RIP Susan + God Bless. @kinshrinerhttps://t.co/zJXT1hZHj5 — Jackie Zeman (@JackieZeman) 31 de agosto de 2018

Recordemos que la actriz se unió a la serie en 1977 y obtuvo una nominación a los premios Emmy luego de dos años. Tuvo diversas participaciones en la serie hasta 1985 y apareció de manera especial en 2004.

Además de su trabajo en ‘General Hospital’ y Port Charles, Brown también formó parte del elenco de las series ‘As the World Turns’, ‘Santa Bárbara’, ‘Murder’, ‘She Wrote’, ‘Beverly Hills’, ‘Barney Miller’ y ‘Frasier’.