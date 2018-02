Super Bowl 2018: así fue la presentación de Justin Timberlake en la gran final de la NFL

El cantante Justin Timberlake retorna a la Super Bowl 2018 luego de 14 años. La estrella estadounidense hizo su tercera aparición en la gran final de los New England Patriots y Philadelphia Eagles en el U.S. Bank Stadium de Minesota, en medio de gran algarabia.

Justin Timberlake dejó en evidencia en más de un momento que tuvo problemas para mantener el tono de cada canción, hecho que no evitó que los asistentes de la Super Bowl corearan sus éxitos como ‘Cry me a river’, ‘I got this feeling’ y ‘Mirrors’.

El carismático Justin Timberlake complementó su actuación con sus pegajosas coreografías con las que se ganó parte de la ovación del respetable.

Mientras Timberlake realizaba su show de medio tiempo en la gran final de la NFL, se animó a recorrer parte del Bank Stadium cantando uno de los temas con el que los presentes se llenaron de júbilo y entonaron, ‘I got this feeling’.

Justin Timberlake, rodeado de sus bailarines y músicos, terminó cantando junto a un imponente piano que acaparó la atención de la Super Bowl 2018.