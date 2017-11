Steven Seagal: Portia de Rossi hace esta terrible acusación sobre el famoso actor

Nuevamente, otro caso de acoso sexual remeció Hollywood. ¿Qué pasó? La actriz Portia Rossi denunció a través de su cuenta de Twitter que Steven Seagal quiso sobrepasarse con ella. En unas cortas líneas, contó este penoso momento que podría costarle la cárcel al artista.

“Él me dijo cuán importante era tener química por fuera de la pantalla, mientras me sentaba encima y se bajaba la cremallera de su pantalón de cuero” dice parte del fragmento de su confesión.

Tras este momento, Portia Rossi solo atinó a salir despavorida de la oficina de Steven Seagal para buscar ayuda. “Yo huí y llamé a mi agente, quien despreocupada me contestó: ‘Bueno, no sabía que no fuera tu tipo’”, escribió la actriz.

Como se recuerda, Portia Rossi ha interpretado diversos personajes en series como Santa Clarita Diet, Ally McBeal y Arrested Development, quien actualmente está casada con la presentadora del talk show Ellen DeGeneres.

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”