Steve Hackett llega a Lima este 15 de marzo

El 15 de marzo, Steve Hackett se presentará en el Gran Teatro Nacional, con un extraordinario repertorio que hace un repaso de su extensa trayectoria. Desde la década de 1970, Steve ha tenido una importante carrera en la música, primero con Genesis y luego solo, lanzando más de 30 álbumes solistas y un gran álbum de éxitos con el supergrupo GTR.

Steve es reconocido como uno de los músicos de rock más innovadores de nuestros tiempo, en 2010 fue incluido en el prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll.

El nuevo y emocionante espectáculo de Steve traerá grandes clásicos de Génesis que co-escribió como: ‘Supper’s Ready’, ‘Dancing with the Moonlit Knight’, ‘Fountain of Salmacis’, ‘Firth of Fifth’ y ‘The Musical Box’, incluyendo también canciones como ‘One for the Vine’ e ‘Inside & Out’, no visto por muchos desde la década de 1970. Además, celebrará 40 años de “Please Do not Touch” y también incluirá el número especial de GTR ‘When The Heart Rules The Mind’, y canciones de su nuevo álbum innovador ‘The Night Siren’.

Hackett fue el guitarrista principal de la legendaria banda Genesis en su formación clásica junto a Peter Gabriel, y Phil Collins, quien también se presentará en Lima dos días antes del show de Steve Hackett, el 13 de marzo.

La Asociación Cultural Teresa Quesada, líder en espectáculos de música clásica, Jazz, Rock selecto y artes escénicas, inicia su gran temporada 2018 con este impresionante concierto con una leyenda del Rock Progresivo: Steve Hackett.

Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Se ofrecerá una Pre-Venta con cualquier medio de pago, de un 15% de descuento, hasta el 15 de febrero.