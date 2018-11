Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, falleció a los 57 años

Stephen Hillenburg, creador del personaje Bob Esponja, falleció a los 57 años de edad. Según indicó el portal Variety, él animador y productor sufría de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, que acarrea parálisis motora progresiva e irreversible.

“Estamos increíblemente tristes con la noticia de la muerte de Steve Hillenburg tras su batalla contra ELA. Él era un amigo querido y un socio creativo de todos, Bob Esponja tenía un sentido de del humor único y una inocencia que traía alegría a muchas generaciones y familias en todas partes”, señala Nickelodeon mediante un comunicado en el que confirma la noticia.

“Sus personajes completamente originales y el mundo de Fondo de Bikini se mantendrán durante mucho tiempo como un recordatorio del valor del optimismo, la amistad y el poder ilimitado de la imaginación”, agregó la empresa.

We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work.