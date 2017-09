Stephanie Cayo y los bikinis que elevaron la temperatura en Instagram

Stephanie Cayo se robó las miradas de sus fans al compartir esta serie de imágenes en su cuenta de Instagram. La bella actriz peruana no deja de derrochar sensualidad en cada post que comparte.

No solo tiene un gran talento para la actuación, Stephanie también ha demostrado que es muy buena cantando y la prueba está en cada clip que ha publicado en Instagram.

En esta ocasión, Stephanie Cayo decidió regalar un poco de su arte y bajo la dedicatoria “Somewhere over the rainbow in the kitchen”, compartió un clip que ha sido reproducido por más de 207 mil veces y ha conseguido más de 400 comentarios, en los que sus fans resaltaron lo bien que canta.

“Cantas espectacular en inglés o español. Más videos”, “Me encantó”, “Muy lindo”, “Sigue actuando”, “Qué bella”, “Lo más bello que vi”, “Si te presentas en un concurso de canto en el extranjero, con tu belleza y esa voz melodiosa, de hecho que ganas”, elogiaron sus seguidores a la bella peruana.

Hace poco, Stephanie Cayo dio algunos detalles de su matrimonio. “La boda será en enero. Ya tenemos varias ideas para el matrimonio y por eso estoy viajando en estos días a Barcelona, donde terminaremos de ver las previas. La boda se realizará en una ciudad muy bonita de Colombia: Cartagena de Indias”, contó Cayo.