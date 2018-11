Stan Lee: celebridades de Hollywood envían condolencias por su muerte

La noticia sobre la repentina muerte de Stan Lee, quien falleció este lunes 12 de noviembre por causas aún desconocidas y fue dada a conocer por TMZ, ha conmocionado Hollywood.

Es por ello que actores como Robert Downey Jr., Hugh Jackman y Ryan Reynolds, quienes dieron vida a los superhéroes que creó, no podían dejar de pronunciarse sobre su fallecimiento.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, las estrellas que interpretaron a Iron Man, Wolverine y Deadpool, compartieron mensajes de agradecimiento para Stan Lee.

Damn… RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh