Spice Girls extienden fechas de concierto tras agotar entradas

El lunes, la banda británica Spice Girls anunció que volvería a los escenarios. Hoy, a los pocos minutos que las entradas salieron a la venta, se agotaron, según informó The Independent.

Es por ello que las artistas han decidido brindar 4 conciertos más para sus fans debido a la gran acogida, razón por la cual ahora las Spice Girls presentarán 11 shows.

Las cuatro nuevas fechas se llevarán a cabo en Reino Unido, dos en Manchester (29 y 31 de mayo) y dos en Londres (13 y 14 de junio).

Mel C se pronunció en Twitter tras conocer la alta demanda de boletos y con mucha emoción escribió: “Sé que han sido bombardeados con cosas de promoción últimamente, pero solo quería decir que estoy completamente abrumada con la respuesta de nuestra gira. Wow! No lo esperaba. Va a ser increíble. ¡Muchas gracias!”.

I know you’ve been bombarded with promo stuff lately but I just wanted to say I’m completely overwhelmed with the response to our tour. Wow! I did not expect that. It’s going to be AMAZING!! Thank you so much! #SpiceUpYourLife