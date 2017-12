Ex Spice Girl se quitó pedazo de piel en el que llevaba el nombre de su exesposo

Melanie Brown, más conocida como Mel B, fue una de las integrantes del recordado grupo Spice Girls y hoy vuelve hacer noticia luego que se sometiera a una cirugía para quitarse un tatuaje.

Mel B) tras terminar su relación de 10 años con Stephen Belafonte decidió eliminar cualquier rastro del productor, incluido el tatuaje en su honor que lucía en las costillas, para ello recurrió hasta un quirófano para arrancarse de la piel, literalmente, el nombre de su exmarido.

La frase inicial que tenía grabada en su cuerpo era “Stephen, mi corazón será tuyo hasta que la muerte nos separe”; sin embargo, ahora, ya no cuenta con el nombre de su expareja.

Según El País, la intervención le ha dejado a Mel B trece puntos de sutura y una cicatriz al comienzo de la frase que no ha querido eliminar del todo.

“Quería quitarme el tatuaje para ayudar a cerrar el capítulo final de una relación tóxica. Aunque he tomado las medidas necesarias para eliminar el nombre de Stephen de mi cuerpo, el recuerdo del abuso doméstico que he sufrido me acompañará siempre”, explicó Mel B el pasado 12 de diciembre a Mail Online.