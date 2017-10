Majida Issa sorprendió a sus fans en Instagram con este desnudo de infarto

Majida Issa, más conocida como ‘La Diabla’ por su personaje en la serie de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, paralizó las redes sociales al compartir una fotografía al desnudo en Instagram.

Dentro de una piscina, se puede ver a la colombiana tapándose los senos, mientras muestra su escultural figura tal como Dios la trajo al mundo. Esta imagen sin duda alguna ha impresionado a más de uno.

No cabe duda que Majida Issa se ha convertido en el boom de las redes sociales ya que su gran talento y su indiscutible belleza han sido los ingredientes perfectos para que sus seguidores se queden más que enamorados.

“Yo no soy una mujer de gimnasios y dietas, nunca he estado en una sala de cirugía, como de todo menos carnes, tengo estrías y celulitis, mi cintura no es de 60, a mi edad me cuido con lo que disfruto y no quiero ser esclava de mi cuerpo”, aseguró Majida Issa en Instagram.

