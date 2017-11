Majida Issa, 'La Diabla', posa en bikini y deja sin aliento a sus fans

¡Más sexy que nunca! Majida Issa no deja de sorprender a sus fanáticos en Instagram. No cabe duda que su popularidad ha crecido y que desde que desarrolla su personaje en Sin senos sí hay paraíso, no deja de despertar las pasiones en sus fanáticos.

En esta ocasión, quisimos destacar toda la belleza y sensualidad de Majida Issa en estas fotografías de infarto. La sexy colombiana no solo destaca en la actuación, también en la música, ya que ha grabado varios temas que han sido la sensación de grandes y pequeños.

Cabe mencionar que Majidda Issa ha sido nominada a “Mejor álbum de música ranchera/ Mariachi” por su tema ‘Pero no llorando’. Te invitamos a escuchar este tema y también a ver esta galería que estamos seguros te enamorarás perdidamente de la guapa actriz de Telemundo.

“Empieza Noviembre con mariposas en el estómago y una maleta llenita de música.

GRACIAS a los que sueñan conmigo”, escribió como leyenda de la instantánea que hasta el momento tiene más de 7 mil ‘likes’ en solo una hora desde su publicación.