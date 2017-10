Majida Issa, 'La Diabla' que no deja de cautivar a sus fans en Instagram

Majida Issa no deja de sorprender a sus seguidores con su belleza indiscutible. La integrante de Sin senos sí hay paraíso, acaba de brindar una entrevista donde describe al hombre de sus sueños.

Así es que Majida abrió sus sentimientos y decidió contar algunos pasajes muy íntimos de su vida. ¿Quién se apunta a conquistar a la única diabla que te hará pecar sin remordimientos?

“Estoy solita, no tengo pareja en ese momento, el trabajo ha sido muy absorbente, pero estoy tranquila y estoy contenta. Quiero [que el hombre que esté a mi lado] entienda mi trabajo, que le guste como a mí y soy una mujer muy tranquila, nada extremo. No soy una mujer rumbera”, expresó para la revista People en español.

Cabe destacar que Majida Issa no solo es una actriz profesional, en algún momento también se lazó como cantante. Aunque no quiso meterse de lleno a la música, asegura que es una de sus pasiones preferidas.

“Hice teatro musical mucho tiempo en Colombia, después me fui a México y estudié en Bellas Artes teatro. Algo que hacía era cantar en un bar de noche, a nivel profesional. Desde que era chiquita mi papá escuchaba la música ranchera así que cuando me fui a vivir a México me enamoré de ese tipo de música y grabé mi disco Nocturna”, indicó.

Antes de concluir esta entrevista, Majida Issa contó todas las gratificaciones que ser actriz le han traído a su vida. La artista de Telemundo se siente muy afortunada y llena de mucha energía para seguir brindando lo mejor de su talento.

“Empecé en teatro en el año 1999 y desde esa fecha no he parado. Lo más gratificante es que cuando uno estudia juicioso y es disciplinado uno recoge frutos y eso es lo que me ha pasado durante los últimos tres años. Hay muchos directores de cine con los que quiero trabajar. Me falta por hacer tanto, tanto que no sé si me va a alcanzar al vida”, concluyó para la extensa entrevista que brindó para People en español.