Majida Issa deja en shock a sus fans al compartir estas fotos en bikini

¡Más sexy que nunca! Majida Issa acaba de ser portada de una revista para hombres y el resultado ha sido increíble. La bella actriz de Sin senos sí hay paraíso paralizó a más de uno con esta increíble sesión de fotos.

Para esta producción, la conocida ‘Diabla’, no deja de enamorar a la cámara y sobre todo de derrochar sensualidad. Para esta importante sesión, Majida Issa usa un bikini muy sensual, mientras se deja envolver por la arena de mar.

“Yo no soy una mujer de gimnasios y dietas, nunca he estado en una sala de cirugía, como de todo menos carnes, tengo estrías y celulitis, mi cintura no es de 60, a mi edad me cuido con lo que disfruto y no quiero ser esclava de mi cuerpo”, aseguró Majida en Instagram.

No cabe duda de que Majida Issa sabe exactamente muy bien cómo cautivar las pupilas de sus seguidores y es qye cada publicación que realiza en Instagram no baja de los 15 mil “me gusta”.

¡Mira esta increíble sesión de fotos a cargo de la revista Maxim Colombia. Estamos seguros que Majida Issa te dejará más que enamorado!