Sin senos sí hay paraíso: conoce a Joselyn Gallardo, la innegable tentación de 'El Titi'

Joselyn Gallardo es una actriz mu conocida de Telemundo, su personaje de ‘Martina’ en la serie Sin senos no hay paraíso, no deja de cautivar a sus seguidores. ¡No puedes dejar de ver esta increíble galería de Instagram!

En el último capítulo de la famosa serie, ‘Martina’ no deja de seducir a Gregorio Pernía (El Titi), quien no puede negarse a los encantos de la desafiante muchacha. Sin embargo, algo no sale bien y su vida se pone en peligro.

Joselyn Gallardo ha sido conocida por sus diversos personajes en series colombianas. Sin embargo, su gran salto lo dio en esta producción, que sin duda alguna se ha convertido en la más querida por los televidentes.

Joselyn Gallardo acaba de dar una mala noticia a sus fanáticos, y es que acaba de despedirse de su personaje en la serie. Tras este encuentro entre ‘Martina’ y ‘El Titi’, el narcotraficante se sale con la suya y mata de un balazo a la sexy mujer.

“Gracias a mi Martina mi mayor bendición y mi mejor regalo de la vida. Coqueta, peligrosa, mala. Así te llevo en el alma siempre. Gracias por dejar vestirme de tu piel y dejarme hacer lo que más amo. Celebro tu vida y tus colores con máxima y extrema felicidad. Gracias a la mejor casa Telemundo y a los mejores @foxtelecolombia que logran proyectos mágicos que contagian al mundo entero de emociones infinitas”, escribe la actriz agradeciendo a sus seguidores.