Los Simpsons y la manera más creativa para apoyar a Puerto Rico

Los Simpsons acaban de terminar una nueva temporada y en este último episodio no dudaron en hacer un llamado especial a todos sus seguidores para apoyar a Puerto Rico. La familia amarilla de Springfield se mostró muy preocupada por lo que sucede en este país.

En la imagen se puede observar a amigos y familiares de Los Simpsons, Homero y Bart son los encargados de sostener la bandera de Puerto Rico, mientras que March los acompaña y levanta en su mano izquierda un cartel que le “Unido”.

Como se recuerda, el pasado 20 de setiembre, Puerto Rico sufrió la inclemencia de la naturaleza tras el paso del huracán María. Hasta el momento hay muchas personas desaparecidas, no hay suministro de agua ni luz eléctrica y están a punto de que se acaben los alimentos.

“How you can help… #TheSimpsons. Cómo podemos ayudar… #Los Simpsons”, fue el mensaje que acompaña el cartel que se ha vuelto viral en Twitter, incluso, tiene las direcciones de redes sociales de las organizaciones benéficas como Unicef Usa, Save The Children y One America Appeal.