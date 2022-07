El cantante canadiense Shawn Mendes confesó que no atraviesa un bueno momento y recurrió a su cuenta oficial de Instagram para informar a sus seguidores que pondrá un alto a su gira musical para enfocarse en su salud mental.

Si bien a principios de julio anunció que iba a postergar su gira mundial por tres semanas, este 27 de julio, Shawn explicó a sus millones de seguidores que todavía no está preparado mentalmente para embarcarse en su tour y que cancela su gira por Estados Unidos y Europa para centrarse en su recuperación.

“Como saben, he tenido que posponer las últimas semanas de conciertos, ya que no estaba totalmente preparado para volver al ruedo. Empecé esta gira entusiasmado por volver a tocar en vivo después de un largo paréntesis debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba en absoluto preparado para lo difícil que sería ir de gira después de este tiempo de ausencia”, manifestó en su mensaje.

En su mensaje, Shawn Mendes explicó que, tras hablar con su equipo de trabajo y todas las personas que lo están ayudando a superar sus problemas de salud, llegó a la conclusión que necesita un descanso para recuperarse.

“Lamentablemente, tengo que cancelar el resto de las fechas de la gira en Norteamérica y en el Reino Unido y Europa. En este momento tengo que poner mi salud como prioridad”, aclaró en su mensaje.

Cabe señalar que, para evitar las especulaciones, el canadiense explicó que esta decisión no significa su retiro definitivo de la música, ya que espera volver pronto para disfrutar de un gran concierto con sus fans.

“Sé que todos han estado esperando mucho tiempo para ver estos conciertos y me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que volveré pronto, ya que me he tomado el tiempo necesario para curarme. Los quiero a todos y agradezco mucho que me hayan apoyado y que se hayan quedado conmigo en este viaje”, sentenció.

