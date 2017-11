Shannon de Lima habla del famoso beso protagonizado Marc Anthony y Jennifer Lopez

Hace un año, Jennifer Lopez y Marc Anthony protagonizaron un beso en los Latin Grammy 2016, este causó un gran revuelo y polémica, pues se dijo este ocasionó la ruptura amorosa entre el salsero y la modelo Shannon De Lima.

Shannon de Lima brindó una entrevista a Despierta América (Univision) y negó que el popular beso entre la diva del Bronx y el salsero haya sido el motivo de su ruptura amorosa.

“Definitivamente, no fue el beso. Fue un beso famoso, creo. Que se cumple un año dentro de poquito. No, pero ya nosotros teníamos tiempo, más o menos un mes separados”, aseguró.

Por otro lado, Shannon de Lima confesó que antes de conocer a Marc Anthony no era fan de su música, pero luego se convirtió en la fan número uno.

Jennifer Lopez y Marc Anthony se besaron en los Latin Grammy. ¿Y Shannon de Lima?

Durante la ceremonia de los Latin Grammy, celebrado esta noche Las Vegas, Marc Anthony y Jennifer Lopez interpretaron juntos el tema “Olvídate y pega la vuelta”, de Pimpinela, y sorprendieron a todos al darse un beso en los labios.

El puertorriqueño Marc Anthony fue escogido como Persona del Año por la Academia Latina y la encargada de anunciarlo fue JLo.

“Marc es una leyenda viviente que va desnudando su corazón y su alma en su viaje musical. Compositor, productor y cantante, es un artista mágico y puro que va regalándonos clásicos que se quedan para siempre. Pero en nuestro propio viaje personal y artístico hemos aprendido tanto, hemos crecido tanto y siempre será muchas cosas en mi vida”, dijo en un inicio Jennifer Lopez.

“Mi mentor, un alma gemela, compadre. Él no es solo una persona del año, sino una persona de toda la vida. Es un honor para mí entregarle el premio de la Persona del Año de la Academia Latina a mi amor mío Marc Anthony”, añadió la actriz y cantante.

Acto seguido, y ante los gritos del público que pedían un beso entre ambos, Marc se acercó a la madre de sus hijos y se besaron, ante la sorpresa de todos.

“Es que la conozco muy bien, es como mi hermana. Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos. También quiero dedicárselo a todas esas personas que me dijeron que no y me dijeron que no iba a lograr lo que logré hasta hoy. Esto es para ustedes”, indicó el intérprete de ‘Vivir mi vida’ para luego salir del escenario.