Shannon de Lima celebra sus 30 años con un cuerpo de infarto

Shannon de Lima celebra 30 años de vida y lo hace luciendo un curvilíneo cuerpo que ya muchas veinteañeras quisieran tener. Desde muy temprano compartió una publicación en su cuenta de Instagram sobre esta fecha especial.

Sus seguidores no fueron esquivos a esta fecha y no tardaron en felicitarla y desearle lo mejor para este día. Además, no dejaron de resaltar su belleza, aquella que la exesposa de Marc Anthony no duda en exponer a través de sus redes sociales.

“¡Feliz cumpleaños a mí! Hoy un año más de vida… Feliz de levantarme y leer todos sus mensajes y agradecida con Dios por las personas que están en mi vida”, escribió Shannon de Lima.

Cabe recordar que la modelo y Marc Anthony anunciaron su separación en diciembre del 2016.

