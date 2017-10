Shannon de Lima cautiva las pupilas de sus fans con estas fotos en bikini

Shannon de Lima sigue impactando a sus fans con su escultural figura. La expesposa de Marc Anthony no deja de compartir fotografías en su cuenta de Instagram donde luce bastante atractiva.

La bella venezolana sabe exactamente qué hacer para mantener contentos a sus seguidores y es por esta red social donde recibe el cariño incondicional de todos ellos. Sin embargo, algo sucedió en estos días en la vida social de la modelo.

Resulta que Shannon de Lima decidió cantar junto a Carlos Vives. No, no fue una presentación, ni un show. Esto se originó, ya que gracias a una aplicación puedes hacer un dúo virtual junto al colombiano, pero los resultados no salió como ella esperaba.

El tema elegido por la guapa modelo fue “Déjame robarte un beso” donde quiso presumir de sus dotes al momento de cantar. Muchos de sus seguidores no dudaron en criticarla, mientras que otros decidieron apoyarla.

¡Muy fresh! Shannon de Lima decidió tomar esta “experiencia” de manera muy graciosa y resto importancia a los comentarios negativos. “Que divertido. Omg me disculpo con mis seguidores por lo que van a escuchar (mi parte obviamente) Jajajaja. Los adoro, arruine tu parte”, escribió.

Cantando o no, lo cierto es que la ‘chica de pasarela’ no de ja de cautiva a sus millones de fanáticos e Instagram. ¡Mira esta presentación de Shannon de Lima y saca tus propias conclusiones!